Południowa Obwodnica Warszawy. Jak postępują prace na budowie? Zobaczcie ujęcia POW z lotu ptaka [ZDJĘCIA]

Cała Południowa Obwodnica Warszawy to 18,5 km drogi - od węzła Puławska do węzła Lubelska. Roboty przy tym fragmencie, po zakończeniu fazy projektowej, ruszyły w 2017 roku. Według planów termin zakończenia inwestycji to 2020 rok (III kwartał). Aby pokazać wszystkim zainteresowanym kierowcom jak szybko Południowa Obwodnica Warszawy zaczyna przypominać prawdziwą trasę szybkiego ruchu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad umieściła na swoim Facebooku zdjęcia budowy POW z lotu ptaka. Kliknijcie w przycisk, aby przejść do galerii.