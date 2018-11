Południowa Obwodnica Warszawy. Odwiedziliśmy budowę trasy S2 i Mostu Południowego. Prace niemal na półmetku [ZDJĘCIA] [WIDEO]

Południowa Obwodnica Warszawy. Sprawdziliśmy zaawansowanie prac w Wawrze

Południowa Obwodnica Warszawy częściowo przebiegać będzie przez dzielnicę Wawer. Tam budowany jest trzeci etap inwestycji zwany zadaniem "C". Tony sprzętu takiego jak żurawie, koparki, ciężarówki oraz kilkuset robotników codziennie i na pełnych obrotach pracuje od rana do nocy, aby oddać inwestycję do użytku w terminie. I jeśli spojrzymy na obecny etap zaawansowania prac w Wawrze, nie powinniśmy snuć obaw o przedłużającej się w nieskończoność budowie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje, że obecne zaawansowanie rzeczowe wynosi około 43%, co oznacza, że na niecałe 2 lata przed planowanym ukończeniem robót, blisko połowa planu została już wykonana.

Pracownicy budowy relacjonują, że na powstających w Wawrze wiaduktach drogowych wykonano ustroje nośne wraz z kapami chodnikowymi oraz rozpoczęto prace związane z budową konstrukcji najazdowych. Trasa ekspresowa S2 na wysokości ul. Patriotów budowana jest w tzw. "wannie szczelnej", nad którą przebiegać będą wiadukty przeznaczone zarówno dla ruchu kolejowego, jak i zwykłych pojazdów.

Estakada, która wyrasta na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego jest już przygotowana do betonowania. Jej łączna długość przekroczy 550 metrów.

Kliknij w galerię, by zobaczyć zdjęcia z placu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy: