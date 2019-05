Południowa Obwodnica Warszawy. Park nad trasą nie powstanie? "Muszą zrobić tylko trawniki"

Południowa Obwodnica Warszawy powstaje na terenie Ursynowa. Dziś, mieszkańcy dzielnicy muszą liczyć się z utrudnieniami i niezbyt atrakcyjnym widokiem budowy, aby wkrótce móc cieszyć się szybkim połączeniem z innymi częściami miasta.

Wraz z budową pojawiły się plany aranżacji przestrzeni wokół nowej drogi. Obok obwodnicy miał wyrosnąć park z kortami tenisowymi, fontannami, dużą ilością zieleni. Takie przynajmniej pomysły pojawiały się z inicjatywy radnych dzielnicy o czym pisaliśmy tutaj: Park z kortami tenisowymi nad Południową Obwodnicą? To pomysł warszawskiego radnego.

"Proponuję postawić na ogólnodostępne obiekty i ogólnodostępne dyscypliny. Alejki mogłyby służyć nie tylko do przechadzek z naszymi czworonogami, ale do biegania, zimą biegania na nartach. A obok ławeczek widziałbym różne przyrządy do ćwiczeń. Pamiętajmy: mamy Las Kabacki i chrońmy go przed inwestycjami. Ale tu, gdzie można inwestujmy w obiekty, bo z nimi naprawdę jest problem" – tłumaczył Piotr Karczewski skoczek spadochronowy, były szermierz, reprezentant Polski i medalista mistrzostw Polski.