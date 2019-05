Południowa Obwodnica Warszawy. Postęp prac na Ursynowie. Zobacz niesamowite zdjęcia budowy z lotu ptaka

Południowa Obwodnica Warszawy. Jak wyglądają prace na Ursynowie?

Warszawski Ursynów to jeden z odcinków budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. To właśnie w tej dzielnicy przeprowadzano jeden z najtrudniejszych etapów prac. Mowa o metamorfozie tunelu pierwszej linii metra, który finalnie zmienił się w wiadukt. Pod nim przebiegać będzie trasa S2. Ponadto również na Ursynowie wykonawca zmuszony był przebudować instalację ciepłowniczą w dzielnicy.

Na ukończenie inwestycji czekają nie tylko kierowcy, ale i wszyscy mieszkańcy Ursynowa. Zamieszkujący bloki w bezpośrednim sąsiedztwie budowy skarżą się, że źle znoszą hałas dochodzący z placu budowy. Dochodzą do tego pył osadzający się na balkonach i oknach mieszkań oraz utrudnienia w ruchu drogowym. Na szczęście do oddania trasy do użytku - mówiąc kolokwialnie - jest już bliżej niż dalej. Planowo pierwsi kierowcy pojadą Południową Obwodnicą Warszawy już w III kwartale 2020 roku.

KLIKNIJ W GALERIĘ, BY ZOBACZYĆ POSTĘP PRAC POW NA URSYNOWIE