Pomnik Generała Ścibora - Rylskiego stanie w Warszawie. Jest porozumienie

Porozumienie zawiązane przez powstańców oraz Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego ma na celu uhonorowanie postaci generała Rylskiego, legendy walk powstańczych i wieloletniego prezesa Związku Powstańców Warszawskich. Pomnik miałby stanąć w Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie, a prace nad nim rozpoczęły się we wrześniu tego roku. To istotne, bowiem pomnik miałby być gotowy na 75 rocznicę powstania Warszawskiego w 2019 roku. – Czasu jest niewiele, a formalności administracyjno-prawnych bardzo dużo. Rozpoczynamy proces budowy pomnika upamiętniającego wybitnego Polaka. Generał był z nami tyle lat, a teraz my oddajmy mu należną cześć i honor – mówi Rafał Szczepański, Prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Generał Ryski od stycznia 1944 r. walczył w składzie 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Podczas powstania był dowódcą kompanii „Motyl” w batalionie „Czata 49” Zgrupowania „Radosław” pod dowództwem ppłk. Jana Mazurkiewicza, ps. „Radosław”. Wsławił się jako dowódca w licznych walkach powstańczych był odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim oraz Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Po wojnie żył długo po zmienionym nazwiskiem w obawie o represje ze strony władz komunistycznych. Dopiero w sierpniu 1984 został członkiem Obywatelskiego Komitetu Obchodów 40. rocznicy powstania warszawskiego, a w 1990 roku został wybrany prezesem Związku Powstańców Warszawskich.

– Ryzykował życiem za naszą ojczyznę, a jego heroiczne dokonania podczas walk w Warszawie do dziś budzą nasz wielki szacunek. Generał podczas Powstania został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari m.in. za osobistą odwagę w obronie barykady na ul. Karolkowej, w której zniszczył czołg i zmusił niemiecką piechotę do odwrotu. był nie tylko wielkim patriotą, który nieprzerwanie myślał o naszej ojczyźnie, ale również był altruistą, który przez dziesięciolecia powojenne troszczył się o swoich towarzyszy broni, Powstańców Warszawskich.– podkreśla Zbigniew Galperyn, Wiceprezes ZPW.