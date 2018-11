Pomnik Lecha Kaczyńskiego na pl. Piłsudskiego już stoi. Wiemy, jak wygląda [ZDJĘCIA]

Pomnik Lecha Kaczyńskiego stanął na Placu Piłsudskiego

Do jesieni 2017 r. trwały spory władz Warszawy z rządem o lokalizację pomnika Lecha Kaczyńskiego. W końcu, w październiku 2017 r., minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zdecydował o wyjęciu placu Piłsudskiego i przylegających do niego dwóch działek (przed Hotelem Europejskim i przed gmachem Dowództwa Garnizonu Warszawa) spod zarządu miasta i przekazaniu ich do dyspozycji wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery. Niedługo potem, w styczniu 2018 r., szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin ogłosił, że pomnik zostanie usytuowany na placu Piłsudskiego.

