Pomnik Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Wydano zgodę na pierwsze prace

Komitet Społeczny Budowy Pomników Smoleńskich poinformował, że wkrótce ruszą prace związane z budową pomnika Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Wszystko za sprawą pozwolenia wydanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Co prawda pozwolenie tyczy się przeprowadzenia badań archeologicznych, jednak są one ściśle związane z budową pomnika. Przeprowadzenie badań archeologicznych jest obowiązkową procedurą do uzyskania właściwego pozwolenia na budowę. Do informacji publicznej nie podano jak długo będą trwać badania, jednak wiadomo, że planowany termin odsłonięcia pomnika przypada w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, tj. 11.11.2018.

Jak informowaliśmy w pierwszym kwartale 2018 - pomnik Lecha Kaczyńskiego stanie przed "Domem Bez Kantów", czyli budynkiem Garnizonu Warszawa od strony placu Piłsudskiego. Oznacza to, że pomnik Lecha Kaczyńskiego powstanie w bliskim sąsiedztwie istniejącej już figury upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku.