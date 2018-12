Pomnik smoleński na placu Piłsudskiego zostanie zlikwidowany? Rafał Trzaskowski nie wyklucza referendum

POMNIK SMOLEŃSKI WARSZAWA

Kwestia referendum ws. pomników na placu Piłsudskiego została przez Trzaskowskiego poruszona już w trakcie kampanii wyborczej. - Nie wykluczam tego, bo spraw będzie więcej. To zależy od tego, jak PiS będzie się zachowywał.[...] Jeżeli PiS powie: dobrze, to była kwestia postawienia pomników, a teraz zamierzamy odbudowywać Pałac Saski bez porozumienia z samorządem, jeżeli to ma rozzuchwalać PiS do tego, żeby zabierać kolejne place, nacjonalizować ulice i zabierać je warszawiakom to sam PiS w tym momencie będzie chciał iść na wojnę - powiedział na antenie radia Trzaskowski. Podkreślał jednocześnie, że nie zależy mu na podgrzewaniu emocji związanych z pomnikami.