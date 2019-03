Pomost 511 i Hocki Klocki uratowane? Właściciele proponują miastu "rok testowy"

500+ na pierwsze dziecko Warszawa. Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek, od kiedy świadczenie GOTOWE

500+ na pierwsze dziecko Warszawa. Gdzie złożyć wniosek? Dla kogo 500+ na pierwsze dziecko? Kiedy świadczenie trafi do rodziców? Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, 500+ ma być wypłacane już od lipca 2019 r. Z artykułu poniżej dowiedz się, co trzeba zrobić by o...