Pomyliłam się – mówi senator Maria Pańczyk-Pozdziej o głosowaniu za kandydaturą Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko RPO

- Przyznam, że po prostu się pomyliłam. To było zupełnie niezależne ode mnie. Byłam czymś zajęta, ktoś mówił jak głosujemy. Automatycznie wcisnęłam guzik, później sama się z siebie śmiałam. Proszę nie przywiązywać do tego żadnej wagi - powiedziała senator PO w Onecie.

Jak przyznała, "zdziwiło ją to, że PiS odrzucił tę kandydatkę". - Trudno mi za nich odpowiadać. Wszystkich to bardzo zdziwiło. Wydawało mi się, że przekonała większość osób do siebie, zwłaszcza że była proponowana po raz drugi - stwierdziła.

Na początku października kandydatura zgłoszonej przez PiS Dudzińskiej została odrzucona w Sejmie. Jej wybór poparła zdecydowana większość klubu Prawa i Sprawiedliwości. Za opowiedziało się 186 parlamentarzystów, przeciw było czterech z nich, a dziewięciu wstrzymało się od głosu. 37 posłów PiS nie wzięło w ogóle udziału w głosowaniu. Pozostałe kluby poselskie zagłosowały przeciw wyborowi Dudzińskiej. Poparło ją za to koło Wolni i Solidarni.

W ostatni wtorek w drugim podejściu Dudzińska została zaakceptowana przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Jednak to senatorowie nie wyrazili zgody na jej powołanie na urząd.

Źródło: Onet