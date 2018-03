A może by tak do Spa?

Nauka tańca na rurze

Lekcja salsy

Wieczór w kasynie

Kolacja ze striptizem

Przejażdżka limuzyną

Degustacja win

Impreza w klubie

Niezapomniany, wyjątkowy, pełen wrażeń i atrakcji. Taki właśnie powinien być wieczór panieński. W końcu to ostatni moment na prawdziwe szaleństwo i wyśmienitą zabawę w gronie najbliższych przyjaciółek. Wieczór panieński to tradycja, której nie należy pomijać.Najlepiej zorganizować go na dwa tygodnie przed ślubem. Jak i gdzie zorganizować babski wieczór tak, aby przyszła panna młoda wspominała go jeszcze przez długi czas? Wszystkie szalone pomysły są jak najbardziej dozwolone. Zabawa powinna być naprawdę wyborna, gdyż wieczór panieński jest po to, aby zaszaleć na całego!Zapomnijcie więc o domówce czy pidżama party. Tego typu pomysły na wieczór panieński dawno wyszły z mody i same musicie przyznać - wieją nudą. Oczywiście nie musicie od razu jechać do Londynu, Paryża czy innego modnego miasta.Stara, dobra Warszawa spisze się tu doskonale. Inspiracje na świetny wieczór można znaleźć wszędzie. Kasyno, Spa, klub, limuzyna... Będzie się działo. To zaczynamy!Spa to zawsze świetny pomysł na babski wieczór. Za mało szalony? Spokojnie, to tylko początek. W końcu musicie gdzieś nabrać sił, odprężyć się i zrobić na bóstwo, aby później wyruszyć na podbój miasta. Umówcie Spa do południa, a wieczorem będziecie gotowe na resztę zabawy.Warszawa obfituje w eleganckie ośrodki i gabinety Spa, więc znalezienie czegoś odpowiedniego nie powinno być problemem. Koniecznie zapoznajcie się z ofertą masaży. Relaksujący masaż gorącymi kamieniami lub czekoladą na pewno przyda się przyszłej pannie młodej. Chwile błogiego relaksu z pewnością przypadną też do gustu pozostałym uczestniczkom wieczoruZaserwujcie sobie jakieś maseczki, a potem manicure i pedicure. Możecie też wynająć na tę okazję specjalistę, który zadba o wasz makijaż i fryzurę.Interesują was szalone pomysły na wieczór panieński? A co powiecie na naukę tańca na rurze? Każda kobieta o tym marzy, ale nie każda ma odwagę po to sięgnąć. Babski wieczór to doskonała okazja aby odrobinę zaszaleć i... odkryć własną kobiecość. Bo taniec na rurze tym właśnie jest. To prawdziwa lekcja kobiecości i zarazem doskonała zabawa.Możecie być pewne, że tego typu rozrywka spodoba się wszystkim dziewczynom! Przy okazji możecie podarować przyszłej pannie młodej jakiś seksowny drobiazg - kuszącą bieliznę lub fikuśny gadżet erotyczny.A jeśli nie taniec na rurze, to może nauka innego - równie zmysłowego tańca? Salsa uznawana jest za jeden z najgorętszych tańców świata. Jako przedsmak wieczoru panieńskiego będzie jak znalazł. Zadbajcie, aby lekcję poprowadził jakiś przystojny instruktor. To na pewno podniesie temperaturę spotkania i doda smaczku całej imprezie.Nowe umiejętności będziecie mogły wykorzystać jeszcze tego samego wieczoru, na imprezie w klubie.Jak mają być szalone pomysły to na pewno na liście nie może zabraknąć wieczoru w kasynie. Myślicie, że to dobre tylko dla mężczyzn? Błąd! Coraz więcej wieczorów panieńskich odbywa się właśnie w kasynie. Tego typu wieczór na pewno przejdzie do niezapomnianych. Poza tym, wieczór w kasynie to nie tylko świetna zabawa i zakosztowanie czegoś nowego.Przy odrobinie szczęścia można zakończyć wieczór z niemałą fortuną w kieszeni. Pamiętajcie tylko, aby odpowiednio się ubrać. Ma być na bogato, więc seksowna "mała czarna" będzie jak najbardziej słusznym wyborem. Do tego szpilki i czerwona pomadka na usta.Wśród pomysłów na wieczór panieński wysokie miejsce zajmuje kolacja zakończona striptizem w wykonaniu muskularnego przystojniaka. Wiele modnych restauracji i klubów w Warszawie oferuje tego typu rozrywki i atrakcje.Taka kolacja ze striptizem to nietuzinkowy pomysł na babski wieczór, a jednocześnie świetny prezent dla przyszłej panny młodej. Pyszne jedzenie, wyborne wino, a na deser występ tancerza erotycznego. Prawda, że brzmi interesująco?A jeśli zechcecie liznąć odrobinę luksusu, to możecie zdecydować się na szaloną przejażdżkę limuzyną po Warszawie. Na przykład zamiast kolacji czy nauki tańca. Wyobraźcie sobie tylko eleganckiego szofera, który otwiera przed wami drzwi.Do tego skórzane fotele, świetna muzyka i butelka idealnie schłodzonego szampana. Oczywiście wspaniałym zakończeniem takiej przejażdżki może być wizyta w klubie i zabawa na parkiecie do białego rana. Luksusowa przejażdżka w wielkim stylu sprawi, że przyszła panna młoda będzie mogła poczuć się jak prawdziwa gwiazda.Oferta tego typu przejażdżek po Warszawie jest dość imponująca, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie.Wśród pomysłów na wieczór panieński dużym powodzeniem cieszy się też degustacja win, zwłaszcza jeśli przyszła panna młoda jest miłośniczką tego trunku.Wiele restauracji oferuje tego typu wieczory. Na degustację możecie wybrać się późnym popołudniem, zaraz po obiedzie lub kolacji. Możecie też wyszukać degustację razem z cateringiem.Każdy dobry wieczór panieński prędzej czy później musi zakończyć się w klubie. Nie ma bowiem nic lepszego od szaleństwa na parkiecie do białego rana. Oczywiście należy wybrać ulubiony klub przyszłej panny młodej lub coś modnego, sprawdzonego.Robicie rezerwację loży lub stolika, załatwiacie drinki na powitanie i... oddajecie się szalonej zabawie. Imprezowa mapa Warszawy jest dość imponująca. Klubów z całą pewnością tu nie brakuje. Szczególnie jeden idealnie nadaje się na wieczór panieński z tzw. przytupem. Klub muzyczny Dekada w Warszawie , bo o nim mowa to marka sama w sobie. Klub może pochwalić się wieloletnią tradycja i całą rzeszą zakochanych w nim osób. Tak naprawdę Dekada to pierwszy prawdziwy mainstreamowy klub disco w Warszawie. Dekada to nie tylko genialna muzyka. To także niesamowita atmosfera i równie niesamowici ludzie. Z tego klubu nie chce się wychodzić.W Dekadzie odbyło się mnóstwo wieczorów panieńskich i każdy z nich był wyjątkowym wydarzeniem. Może teraz czas na was drogie panie? Wybierając się do klubu możecie postarać się o jakieś fajne gadżety, które pozwolą wam wyróżnić się w tłumie, a przy okazji sprawią, że zabawa będzie miała niepowtarzalny klimat.Mogą to być jakieś zabawne przypinki, kotyliony lub szarfy. Wszystko zależy od waszej inwencji twórczej.