Pomysłowość dilerów nie zna granic. 10 nietypowych schowków na narkotyki

Dilerzy i posiadacze narkotyków muszą wykazywać się nadzwyczajnym sprytem, by nie wpaść w ręce policji. Często nawet ci najbardziej kreatywni zostają ujawnieni. Kokaina w sejfie, amfetamina za uchem czy marihuana w zamrażalniku to tylko niektóre z przypadków ciekawych skrytek. Kliknij w galerię, by poznać więcej nietypowych sposobów dilerów i posiadaczy narkotyków.