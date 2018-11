Ponad 1500 propozycji na mikołajki od Lidla

1. Świecący renifer lub drzewko LED

Światło nadaje świątecznym, zimowym wieczorom przytulnego charakteru. Powoduje, że czujemy się komfortowo i bezpiecznie. Zadbaj o niepowtarzalną atmosferę z figurami świetlnymi 3D (69,90 zł/1 opak.). Iluminują one ciepłym, białym światłem. Są skonstruowane z energooszczędnych, trwałych diod led. Równie lśniącym wyborem będzie drzewko LED 180 cm (99 zł/1 opak.), z przewodem doprowadzającym o długości 10 m.

2. Świąteczna pościel czy zimowa piżamka?

Zimową porą łóżko oraz ciepła pierzyna stają się naszymi sprzymierzeńcami, dlatego trafionym pomysłem na mikołajkowy prezent może być wytrzymała, flanelowa pościel, 100% bawełny, w 9 wzorach do wyboru (55 zł/65 zł/85 zł/1 opak., w zestawie poszewki na poduszkę). Co istotne pościele są zbadane na substancje szkodliwe – posiadają Oeoko-Tex Standard 100, gwarantujący, że są bezpieczne dla użytkowników. Doskonałym dodatkiem do pościeli będzie damska piżama z weluru lub flaneli (39,99 zł/1 opak.) lub męska piżama z flanelowymi spodniami (34,99 zł/1 opak.). Dla pań ceniących praktyczne i pomysłowe prezenty sprawdzi się również zestaw 3-częściowy: ciepła i miękka bluza, koszulka z krótkim rękawkiem oraz bawełniane spodnie (69,90 zł/1 opak.). Wszystkie piżamy posiadają Oeoko-Tex Standard 100 oraz ich jakość została potwierdzona przez Instytut Hohenstein.

3. Kultowe sweterki i skarpetki

Czym byłoby Boże Narodzenie bez ciepłych swetrów w świąteczne wzory oraz kolorowych, zabawnych skarpetek? Lidl proponuje sweter damski Esmara (39,99 zł/szt.), w czterech świątecznych odsłonach z wypukłymi elementami. Jakość sweterków została potwierdzona przez Instytut Hohenstein, posiadają także Oeoko-Tex Standard 100. Innym, subtelniejszym akcentem będą świąteczne skarpetki dla całej rodziny: skarpetki Lupilu dla maluszków (11,99 zł/2-pak, 6 zł/1 para) z antypoślizgowymi wypustkami, skarpetki damskie Esmara (11,99 zł/3-pak, 4 zł/1 para) oraz skarpety męskie Livergy (8,99 zł/2-pak, 4,5 zł/1 para). Świąteczny zestaw można również uzupełnić o ciepłe kapcie damskie Esmara (29,99 zł/1 para) oraz dziecięce Lupilu (24,99 zł/1 para).

4. Słodycze marki Favorina

Mikołajki to również prawdziwy festiwal słodkości. Czekoladowe mikołaje (4,99 zł/150 g/1 szt.), korzenne ciasteczka (4,99 zł/600 g/1 opak.), krem piernikowy (7,99 zł/350 g/1 szt.) lub orzeszki ziemne w czekoladzie (7,99 zł/250 g/1 opak.) – to tylko część oferty słodyczy linii Favorina. Warto zwrócić uwagę, że wybrane produkty tej marki posiadają certyfikat sprawiedliwego handlu Fair Trade.

5. Dom Perignon na Winnicalidla.pl

Eleganckim, luksusowym prezentem będą szampany z najnowszej oferty WinnicaLidla.pl, w tym takie perełki jak Champagne Dom Perignon (729,99 zł/750 ml) lub Champagne Moёt&Chandon Brut Impérial (184,99 zł/750ml). Moët Impérial to kultowy, najlepiej sprzedający się szampan wytwórni Moёt&Chandon. Właścicielem marki Moёt&Chandon Brut Impérial jest LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

6. Tyle zabawy z Lidlem

Mikołajkowa oferta sieci to również gama zabawek dla najmłodszych, to w końcu im chcemy sprawić największą radość. Lidl proponuje między innymi zestawy klocków Playtive (6,99 zł-69,99 zł) do wyboru są różne mini i maksi zestawy, w tym: zamek ninja, remiza strażacka, lodziarnia, robot lub wyspa. Rozbudź w swoim dziecku pasję do gotowania i spraw mu kuchnię do zabawy (119 zł/1 opak.). Kuchnia zawiera szeroki zestaw akcesoriów, ruchome elementy oraz moduł z dźwiękami gotowania. Takie prezenty wspierają fantazję i rozwijają kreatywność. Pomysłem dla juniorów może być także pies Sherlock do zabawy w chowanego (89,90 zł/1 szt.). Zabawka dostępna jest tylko w Lidlu. To mięciutki, słodki, interaktywny pluszak.

7. Wittchen

Każda elegancka kobieta doceni wyjątkową, skórzaną kolekcję renomowanej marki Wittchen. Już od soboty, 1.12 we wszystkich sklepach Lidl pojawi się oferta galanterii skórzanej, a w tym: 35 wzorów torebek, 16 wzorów rękawiczek, 13 wzorów plastików, 33 wzorów portfeli. Produkty są wykonane ręcznie, z najwyższej jakości włoskiej skóry. Wybierz swój ulubiony model!

8. Sprzęty gospodarstwa domowego

Praktyczne prezenty, w postaci sprzętów gospodarstwa domowego zawsze są mile widziane i przydadzą się na użytek wszystkich domowników, jak na przykład grill kontaktowy Ernesto (139 zł/1 szt.), ze zdejmowanymi płytami z wysokojakościową powłoką zapobiegającą przywieraniu lub maszynka do mielenia mięsa 350W Silvercrest (149 zł/1 szt.) – idealna do rozdrabniania mięsa oraz wyrobu kiełbasy. Inną propozycję stanowi żelazko z sensorem dotyku Silvercrest (111 zł/1 szt.). Żelazko nagrzewa się tylko wtedy, kiedy trzymane jest w dłoni, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

9. Lidl Podróże

Daj się porwać narciarskiej przygodzie i wybierz się z całą rodziną na malownicze ferie na przykład do włoskiego kurortu Carano, 8-dniowy wyjazd już od 849 zł/1 os. Przygotowane oferty obejmują wszystkie terminy ferii zimowych, gwarantują polską kadrę instruktorską, szkołę narciarską dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z zaliczka wynosi jedynie 5% całej kwoty wyjazdu.

10. Kosmetyki Cien uniwersalnym pomysłem na prezent

Uzupełnieniem świątecznych podarunków mógłby również być bestsellerowy krem Cien Q10 zarówno na dzień, jak i na noc (9,99 zł/1 szt.) oraz Cien krem pod oczy z Q10 (8,99 z l/1 szt.). Dzięki wysokiej zawartości koenzymu Q10 oraz Liftanu Intensive kremy działają nie tylko przeciwzmarszczkowo, ale również zapobiegają powstawaniu nowych zmian. Specjalne połączenie filtrów UVA i UVB, a także witaminy E przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się skóry.

Szeroką świąteczną ofertę już teraz znajdziesz we wszystkich sklepach. Więcej szczegółów dostępne jest na stronie www.lidl.pl, www.winnicalidla.pl, www.lidl-podroze.pl oraz w gazetkach i katalogach produktowych.