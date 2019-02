Ponad miliard pasażerów komunikacji miejskiej. Rekord Warszawskiego Transportu Publicznego

Coraz więcej osób wybiera tramwaje, autobusy i metro, dojeżdżając codziennie do pracy, szkoły czy na zakupy. Według szacunków Zarządu Transportu Miejskiego, pasażerów w zeszłym roku było dokładnie 1 183 861 117. To prawie 40 mln osób więcej niż w 2017 roku.

Ponad połowa pasażerów wybiera autobusy

W 2018 roku aż 51,4 proc. wszystkich pasażerów wybrało transport autobusowy - to ponad 608,1 mln przejazdów. Oznacza to 3 proc. wzrost w porównaniu z 2017 rokiem, czyli o ponad 17 mln osób. W stolicy kursuje ok. 1800 autobusów, jeżdżących na łącznie 307 liniach (zwykłych, przyspieszonych, ekspresowych, strefowych, lokalnych i nocnych).