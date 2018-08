Ponad tysiąc chętnych do pracy u przewoźnika LOT. Poszukiwani m.in. piloci i personel pokładowy

Lada chwila LOT ogłosi kolejny nabór na pilotów do swoich baz operacyjnych w Warszawie i Budapeszcie oraz personel pokładowy. Do tej pory zgłosiło się ponad tysiąc kandydatów.

Co ciekawe, 90 proc. aplikacji trafiło z Europy (m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier, Hiszpanii, Czech, Słowacji, Rumunii, Serbii i Chorwacji). Ofertą LOTU-us zainteresowani są też kandydaci z dalszych zakątków świata - USA, Bliskiego Wschodu, Ekwadoru, Nowej Zelandii, Australii i Gwadelupy.Spotkania rekrutacyjne odbywają się co tydzień na zmianę w Warszawie oraz w Budapeszcie. Rekrutacja potrwa co najmniej do końca roku.

Polski przewoźnik poszukuje też kapitanów i pierwszych oficerów na samoloty Bombardier Q400 i Embraer 170/190. To nie lada gratka. Dla pilota z licencją i wymaganym nalotem przewoźnik finansuje koszty szkolenia Type Rating. W ciągu trzech lat możliwe jest też uzyskanie szkolenia na samolotach pasażerskich Boeinga: B737 i B787 Dreamliner. W tym wypadku pracownik również nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

Jakie wymagania musi spełnić przyszły kapitan? M.in. ważną licencję liniową, ważne badania medyczne pierwszej klasy, nalot co najmniej 3000 godzin, z tego co najmniej 1000 godzin w załogach wieloosobowych w funkcji kapitana, język angielski na poziomie 5 w skali ICAO i prawo do pracy na terenie UE. Pierwszy oficer powinien mieć licencję liniową i nalot ogólny minimum 200 godzin. Szkolenia nowych kapitanów i pierwszych oficerów rozpoczną się już w październiku.

Więcej informacji na temat rekrutacji znajdziecie na stronie www.lot.com