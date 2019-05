Poradnia preluksacyjna Warszawa. Adres, gdzie w Warszawie na NFZ a gdzie prywatnie?

Pamiętajcie, że do poradni preluksacyjnej można dostać się bezpłatnie, o ile macie skierowanie.

Poradnie preluksacyjne Warszawa NFZ. Gdzie dostać się do poradni preluksacyjnej w Warszawie?

Poniżej publikujemy listę poradni preluksacyjnych, do których dostaniecie się na NFZ. Uwaga - czeka się co najmniej 30 dni, czasem nawet do 60 dni.

