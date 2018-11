Porwanie pod Warszawą. Wsadzili mężczyznę do bagażnika i wywieźli do lasu

Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie rozboju, pobicia i pozbawienia wolności, do którego doszło 4 listopada 2018 w Nowym Dworze Mazowieckim. W nocy dwóch mężczyzn pobiło, a następnie siłą wciągnęło do auta i wywiozło 33-latka do lasu. Tam mężczyzna po raz kolejny został pobity i okradziony - napastnicy zabrali mu telefon komórkowy, portfel z dokumentami i gotówką oraz ubrania.

Po tym jak sprawcy odjechali, mężczyźnie udało się dotrzeć do lokalnej drogi, gdzie został przypadkowo zauważony przez przejeżdżający patrol policji.

Pokrzywdzony znał jednego ze sprawców. Jak podaje tvn warszawa, był to obecny partner kobiety, z którą ofiara ma dziecko. Między rodzicami miało dojść do konfliktu, który 29-letni Marcin M. postanowił rozwiązać poprzez porwanie i pobicie ojca dziecka.

Marcin M. został zatrzymany już po kilku dniach. Oprócz pozbawienia wolności, rozboju i pobicia usłyszał także zarzut posiadania środków odurzających. Obecnie przebywa w areszcie - czytamy w komunikacie Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

21 listopada zatrzymano drugiego sprawcę. Kamil B. został oskarżony o działanie wspólnie i w porozumieniu z Marcinem M. i również trafił do aresztu. Obaj mężczyźni byli już karani. Grozi im do 12 lat więzienia.