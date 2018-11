Pościg i strzały na Pradze. Imigranci chcieli staranować radiowóz warszawskiej policji

Sceny pościgu jak z gangsterskiego filmu

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek, tj. 23 listopada. Policjanci z Wyszkowa podjęli pościg za przestępcami, którzy wcześniej włamali się do domu na terenie powiatu wyszkowskiego. Włamywacze uciekali w kierunku Warszawy, dlatego do akcji włączyli się mokotowscy funkcjonariusze. Podejrzani nie zatrzymali się do kontroli drogowej i zaczęli uciekać. Pościg zakończył się na ul. Siedleckiej na Pradze Północ. Mężczyźni cofając usiłowali staranować radiowóz. Następnie wysiedli z auta i próbowali uciekać pieszo. Policjanci oddali kilka strzałów ostrzegawczych. Nikt nie ucierpiał w trakcie tych działań.

Zatrzymano dwóch Gruzinów

Jak poinformowali policjanci z Radomia, zatrzymani mężczyźni to obywatele Gruzji w wieku 37 i 40 lat. Jednemu z nich przedstawiono już zarzuty i obecnie jest w areszcie tymczasowym. Mężczyzna podejrzany jest o kradzież z włamaniem do domu na terenie powiatu wyszkowskiego, a także o niezatrzymanie się do kontroli drogowej i uszkodzenie mienia. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Drugi z zatrzymanych przebywał w Polsce nielegalnie.