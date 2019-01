Pościg na Bemowie. Za kierownicą niepełnoletnia bez prawa jazdy, za to z narkotykami

Nocny pościg na Bemowie. Zatrzymana 17-letnia kierująca

Na przełomie minionego tygodnia w późnych godzinach nocnych policjanci z bemowskiej patrolówki wszczęli pościg za kierującą, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Renault prowadzone przez 17-latkę na łuku drogi wpadło w poślizg. Kierująca na widok radiowozu usiłowała szybko zmienić kierunek jazdy, jednak mundurowi ruszyli za nią. Mimo wyraźnego znaku do zatrzymania się – syren i sygnałów świetlnych, kierująca nadal uciekała ulicami Bemowa. Chwilę później porzuciła samochód i kontynuowała ucieczkę pieszo. Wtedy została schwytana przez policjantów.

Bez prawa jazdy, a z narkotykami

Kiedy policjantom udało się zatrzymać niepełnoletnią uciekinierkę, poznali powód, dla którego ta nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Okazało się, że kierująca nie posiadała dokumentów uprawniających ją do prowadzenia samochodu, a także posiadała przy sobie narkotyki. Kobietę przewieziono do policyjnej celi, a po zgromadzeniu dowodów postawiono jej zarzuty. Teraz będzie karana za niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu, posiadanie środków odurzających oraz prowadzenie pojazdu bez uprawnień.