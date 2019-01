Poseł PiS Piotr Olszówka usłyszy zarzuty? Miał kupić prawo jazdy

Zbigniew Ziobro domaga się uchylenia immunitetu posłowi PiS Piotrowi Olszówce. Prokuratura chce postawić mu zarzuty m.in. pozyskania prawa jazdy niezgodnie z prawem. Sprawa trafiła do sejmowej komisji – podał portal Onet.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński skierował wniosek do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. To właśnie do jej zadań należy m.in. sprawa związana z wyrażeniem przez Sejm zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia lub aresztowanie, zatrzymanie.

- Prokuratura Okręgowa w Zamościu zamierza postawić posłowi RP Piotrowi Olszówce cztery zarzuty. Dotyczą one uzyskania przez posła, z naruszeniem przepisów prawa, uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii A, C,B+E, C+E oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy – tłumaczyła Ewa Bialik, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

W latach 2011-2015 rozbito gang handlujący prawami jazdy, który działał w Biłgoraju. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 51 osobom. W wyniku ponad 90 postępowań postawiono 925 zarzutów. Grupą kierował były inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Krzysztof L., który usłyszał ponad 170 zarzutów dotyczących przyjmowania łapówek w zamian za uzyskanie prawa jazdy. Mężczyzna przyznał się do winy.

Okazuje się, że poseł miał dać Krzysztofowi L. łapówkę w wysokości 1,5 tys. zł. W zamian za to polityk uzyskał uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii A i C. Olszówka będzie odpowiadał również za podstępne wprowadzenie w błąd zastępcy kierownika Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju i wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w decyzji administracyjnej oraz prawie jazdy wydanych przez Starostę Biłgorajskiego.

Źródło: Onet