Posłużył się fałszywą kartą niepełnosprawnego i pobił kontrolerów ZDM. Kierowcy BMW ujdzie to na sucho?

Pobicie kontrolerów ZDM. Napastnikiem kierowca BMW

Kilka dni temu ponownie doszło do ataku na pracowników Zarządu Dróg Miejskich. Takich sytuacji w tym roku było już co najmniej kilka. W owym przypadku napastnikiem był kierowca samochodu marki BMW, który bezprawnie zaparkował pojazd na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Kontrolerzy ZDM szybko zweryfikowali dokument, który kierowca umieścił za przednią szybą. Zamiast oryginalnej karty parkingowej znaleźli tam jej kopię wydrukowaną na zwykłej kartce papieru. Drogowcy zażądali wyjaśnień i przypomnieli kierowcy, że posługiwanie się sfałszowanym dokumentem jest naruszeniem prawa. To rozwścieczyło właściciela auta. Kierowca uderzył jednego z kontrolerów w twarz, a drugiego rzucił na maskę samochodu.

Agresor uniknie odpowiedzialności?

Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że mimo złożenia obszernych zeznań na policji, kontrolerzy usłyszeli, że czyn kierowcy nie jest przestępstwem ani nawet wykroczeniem. - Nie zgadzamy się na takie traktowanie naszych pracowników, wykonujących ważną społecznie pracę – dlatego będziemy ich wspierać w dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej – zapowiada ZDM.

Incydentem pobicia kontrolerów zajmuje się ochocka komenda, która sprawę przekaże prokuraturze. Ta ma określić dalsze wytyczne w tej sprawie.