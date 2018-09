Posypane - raj dla miłośników makaronu. W tym lokalu zjecie i kupicie makarony robione na miejscu [ZDJĘCIA, WIDEO]

„Posypane” to nowe miejsce na mapie gastronomicznej Warszawy. Znajduje się w centrum, przy ul. Hożej 43/49. Jeśli ktoś z was pomyślał, że to po prostu kolejne, zwykłe miejsce z makaronami to jest w błędzie. - Przy rozważaniu na temat tego konceptu chcieliśmy stworzyć coś, co jest teraz w modzie, czyli połączenie drink baru i gastropubu, miejsce, w którym można przyjść, napić się i zjeść coś dobrego – opowiada jeden ze współwłaścicieli, Paweł Paciorek.

Po pierwsze – menu

Na początek kilka słów o menu, bo chcąc, nie chcąc to ono jest w lokalu najważniejsze. Skoro to dom makaronu to łatwo domyślić się, że właśnie one królują w karcie. Zgadza się, ale jako przystawkę można wybrać coś zupełnie innego. My mieliśmy okazję spróbować tatara, który zachwycił nas od pierwszych kęsów. W „Posypane” podawany jest z marynowanym kalafiorem, majonezem anchois i pietruszką. Połączenie tych składników jest wręcz idealne.

Próbowaliśmy wiele tatarów, ale ten bez wątpienia skradł nasze serca. Warto także skusić się na burattę, podawaną z melonem, arbuzem, miętą, bazylią i sosem cytrynowym. Oprócz tego można również skosztować ricottę z warzywami, mezze, czyli dipy z warzywami oraz krewetki w połączeniu z białą kapustą i winem. Nie można nie wspomnieć, że w formie czekadełka jest wypiekana na miejscu focaccia.

Przechodząc do dań głównych… makaronowy zawrót głowy! – Można zjeść u nas jakieś proste makarony od 18 zł, przez bardziej złożone i bardziej ciekawe dania, które mamy, jak np. ravioli chorizo z krewetkami – dodaje współwłaściciel – Nie są to typowo włoskie smaki, ale wyróżniające nas na tle innych.

Na uwagę zasługuje pappardelle z grzybami, szczególnie teraz, kiedy trwa w najlepsze sezon grzybowy, wspomniane już ravioli chorizo z grillowanymi krewetkami i estragonem czy ravioli szpinakowe w towarzystwie szałwii i parmezanu.

Nasze kupki smakowe były zachwycone, kiedy próbowaliśmy tradycyjnej carbonary. Choć jest to danie dosyć często spotykane w różnych lokalach, to jednak w „Posypne” było wyjątkowo pyszne. Może faktycznie to zasługa tego „domowego” makaronu? Z dań, które mieliśmy okazję spróbować, jedynie do gusty nie przypadło nam rigatoni z pomidorami. Brakowało nam jakieś sosu, bądź bardziej wodnego dodatku. Ale to tylko nasze zdanie.

Dla większych łasuchów, w karcie przewidziano także desery.

Po drugie – włoska maszyna

Wszystkie przygotowywane w „Posypane” makarony robione są od podstaw w lokalu, dlatego zamawiając tutaj pastę, macie pewność, że jest ona świeża. To, że smakuje zdecydowanie lepiej, niż kupne makarony jest chyba oczywiste.

- Wszystko powstaje od zera, przyjeżdża do nas mąka, jajka, sami przygotowujemy farsze. Cały czas staramy się, żeby ten smak był jak najlepszy – informuje drugi współwłaściciel, Paweł Matusik.

Makarony powstają w dwóch maszynach, które sprowadzone zostały z Włoch. Co ciekawe, częściej używane są one w warunkach fabrycznych, aniżeli restauracyjnych.

- Jedna z maszyn jest strickte do klusków gnocchi, a druga do makaronów, które wyciskamy, jak np. wstęgi czy ravioli – dodaje Paweł. Dzięki mącznym wyrobom własnej produkcji, serwowane dania mają dużo lepszy smak i jakość. Chcemy oprócz makaronów, który oferujemy daniach w karcie – opowiada Paweł Matusik - dać możliwość naszym gościom, żeby kupili sobie makaron na wynos i stworzyli z tego własne dania.

Po trzecie – desing

Oprócz wyśmienitych dań, „Posypane” zachwyca także wyglądem wnętrza. Kolorowe krzesełka w połączeniu z surowymi ścianami, do tego drobne detale i nowoczesne oświetlenie, bardzo industrialny desing. - To miejsce powstało przy współpracy ze studiem 370, które ma już na koncie parę fajnych lokali. W połączeniu naszej wizji i ich zmysłu designerskiego powstało „Posypane” – oznajmia drugi współwłaściciel - Takie miejsce, gdzie każdy czuje się komfortowo, gdzie fajnie jest posiedzieć i spędzić czas ze znajomymi.

Po czwarte – wieczorny wypad

Dom makaronu to nie tylko propozycja na dobry obiad. Jak najbardziej możecie wybrać to miejsce na wieczorne spotkanie z przyjaciółmi, znajomymi czy na randkę. W karcie znajdą także coś dla siebie fani koktajli alkoholowych, piw czy win, a tych ostatnich jest wyjątkowo dużo.

Jeśli nie przepadacie za alkoholem, możecie zamówić sobie wodę oligoceńską, czyli wodę artezyjską, która znajduje się między dwoma warstwami skał.

Podsumowując, „Posypane” to miejsce, do którego zdecydowanie chce się wracać!

W skrócie:

Adres: ul. Hoża 43/49

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela, godz. 12-22

Ceny: od 18 zł za makaron (zestaw lunchowy: danie główne + zupa/deser 29 zł)