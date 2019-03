Poszukiwani przez policję, Warszawa. Rozpoznajesz te osoby? Są podejrzane o ciężkie przestępstwa [ZDJĘCIA]

Mężczyźni poszukiwani za kradzież auta. Wiemy jak wyglądają. Jeśli ich znasz, poinformuj policję

Czynności w sprawie kradzieży z włamaniem do pojazdu marki Łada, do którego doszło w okresie od 21 do 24 czerwca br. są wciąż prowadzone przez policjantów z Wydziału Kryminalnego na Białołęce. Udało im się ustalić wizerunki osób mogących mieć bezpośredni związek z przestępstwem. ...