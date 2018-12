Powązki. Okradają groby artystów i Powstańców. Aleja Zasłużonych zdewastowana

Jak podaje RMF FM, do policjantów w komendzie na ul. Żytniej wpłynęło przeszło 50 zawiadomień o okradzionych czy zdewastowanych grobach na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Najwięcej z nich dotyczyło okresu święta Wszystkich Świętych, ale nie tylko w ten dzień zdarzają się kradzieże.

Co robią złodzieje na grobach? Przede wszystkim wyrywają i skuwają metalowe elementy. Dzieje się tak, ponieważ - jak twierdzi policja - Powązki nie są dobrze chronionym cmentarzem. Na historycznej nekropolii znajduje się zaledwie kilka kamer i są ustawione jedynie przy wejściach na cmentarz. Poza tym kontrolowanie tak dużego terenu cmentarzu dla policji jest dość problematyczne. Dlatego, co czytamy w publikacji RMF-u, policjanci robią też "naloty" na skupy metali i grożą zarzutami za paserstwo. Jednak to nie odstrasza zuchwałych złodziei, którzy kradną litery, rzeźby, okucia i inne elementy grobów zasłużonych Polaków. Z niektórych nagrobków nie da się przeczytać, do kogo należą, bo całkowicie są pozbawione liter.

Kradzieże na Powązkach - co dalej?

Jak podaje RMF, warszawski ratusz zobowiązał się do zajęcia tą sprawą. Dodajmy, że to nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do takich kradzieży na najsłynniejszym cmentarzu w Polsce. Prezydent Warszawy zadeklarował, że w pobliżu Powązek pojawi się więcej patroli Straży Miejskiej, a także dołoży starań, aby teren nekropolii był lepiej monitorowany.