Powitanie siatkarzy na lotnisku w Warszawie. Tłumy kibiców przywitały mistrzów świata. Była orkiestra, śpiewy i flagi [ZDJĘCIA]

Siatkarze - którzy w niedzielę zdobyli Mistrzostwo Świata we Włoszech - przylecieli do Warszawy w poniedziałek po południu. Samolot wylądował o 17:15. Mimo problemów z lotem (pierwszy rejs został odwołany ze względu na usterkę), udało im się dolecieć do Polski dzień po historycznym triumfie. Przypomnijmy, biało-czerwoni pokonali w finale Brazylię 3:0 i zostali siatkarskimi mistrzami świata. Zwycięstwo smakuje tym lepiej, że udało się obronić pozycję sprzed czterech lat. Wtedy w katowickim Spodku biało-czerwoni również byli najlepsi. Teraz w Turynie po raz kolejny nie mieli sobie równych. Na lotnisku w Warszawie na złotych medalistów z Turynu czekały tłumy kibiców. Poza zwyczajowymi koszulkami i flagami, pojawiła się również orkiestra, która zagrała dla siatkarzy. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.