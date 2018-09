Powrót do szkoły w towarzystwie Diego i Dory

Każde dziecko przyzna, że najprzyjemniejszy moment nowego roku szkolnego to wybieranie szkolnej wyprawki. Tegoroczne zakupy ucieszą też rodziców, ponieważ w Galerii Północnej mogą załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu. W ofercie pierwszej galerii handlowej na Białołęce znajdą zarówno sklepy z ubrankami dla najmłodszych, książkami i akcesoriami szkolnymi, jak i wyprawką niezbędną na zajęcia sportowe czy muzyczne.

Szeroki wybór artykułów papierniczych oraz pomocy naukowych dla maluchów i starszych uczniów oferują sklepy „Uczy i bawi” i Excellent Office. Empik i Świat Książki to nie tylko kopalnia ciekawych lektur czy gier edukacyjnych, w obydwu salonach dzieci znajdą też oryginalne akcesoria szkolne. Po wygodne plecaki czy praktyczne piórniki, które zachwycą nawet wybredne maluchy, warto zajrzeć do sklepów sieci SMYK i Apeks oraz pierwszego w Polsce salonu sieci Hamleys. Sklepy sportowe Martes Sport, 4F, 4Faces, Adidas czy Puma zaopatrzą małych sportowców z praktyczną odzież i obuwie, a salon E-Music pomoże rozwijać muzyczne talenty. Równie atrakcyjna oferta czeka na rodziców planujących zakup dziecięcych ubranek do szkoły i eleganckiej odzieży na specjalne okazje. Butiki Betito, Jakes i Okaidi modnie ubiorą każdego ucznia, a szkolny strój uzupełni odpowiednie obuwie, dostępne w salonach Boot Store. Deichmann czy CCC. Z ofertą Galerii Północnej zakup szkolnej wyprawki pójdzie szybko i sprawnie, a pierwszy weekend września dostarczy dzieciom dodatkowo niezapomnianych wrażeń. W dniach 7-8 września na małych gości Galerii Północnej czeka niespodzianka – spotkanie z Dorą i Diego, bohaterami serii popularnych seriali podróżniczych dla dzieci „Dora poznaje świat” i „Dalej, Diego!”. Wspólna zabawa pozwoli zająć dziecięcą uwagę, a rodzicom uprzyjemni kompletowanie szkolnej wyprawki. Na najbardziej kreatywne i zaangażowane maluchy czekają nagrody!

W godzinach 11.00-19.00 Diego i Dora zaproszą dzieci do miasteczka z animacjami, zlokalizowanego na parterze Galerii Północnej przy sklepach Zarina i Reserved. Tam na uczestników czekają stanowiska z zadaniami godnymi wytrawnych podróżników. Aby wziąć udział w zabawie należy przy wejściu do miasteczka animacji odebrać od hostessy mapę, a następnie odwiedzić wszystkie stanowiska z zadaniami i zebrać stempelki za ich poprawne wykonanie. Każde dziecko, które ukończy podróżniczą przygodę i skompletuje wszystkie stempelki, otrzyma w nagrodę jeden z 600 kompasów. Zadania przygotowane przez ulubionych bohaterów pomogą rozwijać dziecięcą wyobraźnię i zapewnią niezapomnianą rozrywkę. Na maluchy czeka m.in.:

* Stanowisko fotograficzne – każdy z małych gości będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Dorą i Diego!

* Stanowisko „Baw się z małym jaguarem”,na którym dzieci pomalują buzie oraz stworzą własnego przyjaciela i zabiorą go ze sobą do domu;

* Multimedialna zabawa „Łamigłówka z Butkiem,która zaprezentuje przyjaciół Dory;

* Plac zabaw „Ogród Dory”,w którym dzieci zostaną zaangażowane w pielęgnację roślin;

* Gra sprawnościowa „Zbuduj igloo”,w ramach której Diego zaprosi małych gości do pomocy w zbudowaniu lodowego schronienia.

Przez cały czas trwania zabawy na scenie animatorzy będą także zapraszali dzieci do wspólnej zabawy i uczestnictwa w konkursach. Na zwycięzców czekają nagrody w sam raz na nowy rok szkolny – m.in. bidony i lunch boxy z Dorą i Diego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.