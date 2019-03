Powstała nowa partia polityczna. Będą reprezentować uczestników ruchu drogowego. Co chce osiągnąć Partia Kierowców?

Partia Kierowców – oficjalny wpis do rejestru

- Drodzy kierowcy! Stało się!Jesteśmy oficjalnie wpisani do księgo rejestrowej jako partia polityczna o nazwie Partia Kierowców – czytamy w mediach społecznościowych ugrupowania. Jak się okazuje, wielu kierowców nie mogło się doczekać momentu, w którym zyskają własną reprezentację w polityce. Choć jak na razie, facebookowy profil nowego ugrupowania polubiło zaledwie 271 osób. Właściciele partii są otwarci na zasilenie jej szeregów. - Zapraszamy do współpracy wszystkich miłośników czterech trzech czy dwu kółek – informują w oświadczeniu (pisownia oryginalna – red.) Założyciele wiążą wielkie nadzieje z przyszłością partii. - Przed nami kręta i wyboista droga do parlamentu... europejskiego czy krajowego – hucznie zapowiada partia.

Partia Kierowców – założenia i postulaty

Partia poinformowała o swoim istnieniu w czwartek 28 marca. Świeży twór na polskiej scenie politycznej nie zdążył jeszcze przedstawić kompleksowego programu. Z treści postów zamieszczanych na stronie ugrupowania można jednak wywnioskować, co skłoniło ich do obrania ścieżki politycznej i z czym zamierzają walczyć.

- Czeka nas walka o prawo do swobodnego i taniego korzystania z samochodu. Takie niestety nastały czasy, że o prawa podstawowe trzeba się nieustannie upominać! Przeciw nam są pseudo ekolodzy, urzędnicy, włodarze miast a nawet część naszych parlamentarzystów – uskarżają się przedstawiciele Partii Kierowców.

Do czego więc dążyć będą politycy zza kierownicy? Między innymi:

redukcja cen paliw

redukcja cen ubezpieczeń komunikacyjnych

redukcja akcyzy na zakup samochodu

redukcja cen za przejazd autostradami

Nie ważne czy kierownice masz po lewej czy po prawej stronie! Wszyscy możemy jeździć tanio, szybko i bezpiecznie. Nie damy się wtłoczyć w tzw. transport publiczny. To my będziemy decydować, kiedy, jak i czym będziemy wozić nasze towary, nasze rodziny czy sami będziemy podróżować – podsumowuje Partia Kierowców

.

