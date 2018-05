Powstała nowa przychodnia na Ursynowie. Otwarcie na początku czerwca (© Pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne)

W poniedziałkowe popołudnie odbyło się uroczyste otwarcie nowej przychodni na Ursynowie. W wydarzeniu wzięli udział Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy oraz burmistrz dzielnicy Ursynów Robert Kempa. Pierwsi pacjenci zarejestrują się 4 czerwca.

Nowa przychodnia znajduje się na osiedlu komunalnym przy ul. Kłobuckiej 14. Na 170 metrach kwadratowych zmieszczono pięć gabinetów lekarskich. Przychodnia oferuje głównie podstawową opiekę zdrowotną dla dzieci i dorosłych, a także ginekologię oraz gabinet USG. Na przystosowanie lokalu do potrzeb lekarskich przeznaczono 1,2 mln złotych. Pierwsi pacjencji będą mogli skorzystać z usług przychodni 4 czerwca.



- Pacjentów będzie bardzo dużo, zwłaszcza tych małych. – zapowiada Grażyna Napierska, dyrektor placówki.

- Myślę, że gabinety, które udało się zagospodarować, przynajmniej w jakimś stopniu zabezpieczą aktualne potrzeby – dodała.



Prezydent Warszawy zwróciła uwagę, że silnie inwestuje w zdrowie mieszkańców. - To już kolejne miejsce, które dotyczy opieki zdrowotnej. Niespełna pół roku temu otworzyliśmy przychodnię na Bemowie, a w ciągu ostatnich tygodni zawiesiliśmy wiechę na szczycie budowy Szpitala Południowego oraz wmurowaliśmy kamień węgielny na budowie Szpitala Jednodniowego na Białołęce. Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że na ostatnio wybudowane przychodnie miasto przeznaczyło aż 32 mln złotych.



Ursynów wkrótce doczeka się kolejnych inwestycji. Jesienią ma powstać kolejna przychodnia, tym razem przy ul. Samsonowskiej, a także żłobek w blokach komunalnych przy Kłobuckiej. - Jestem przekonany, że zapewnimy przychodni pacjentów. Mam jednak nadzieję, że niezbyt często będą ją odwiedzali, bo chodzi o to, aby zabezpieczenie zdrowotne było, ale żeby nie trzeba było z niego korzystać. – tymi słowami Robert Kempa podsumował swe wystąpienie.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.