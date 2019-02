Pożar na Annopolu. Co zostało z hali przemysłowej? Dziś widać skalę zniszczeń [ZDJĘCIA]

Kłęby gęstego dymu były widoczne z odległości kilku kilometrów. Na miejscu pracowało 50 strażaków wyposażonych w ciężki sprzęt. - Ruszył do akcji nasz najcięższy sprzęt. Pożar hali magazynowej 40x100m, konstrukcja częściowo zawalona. Na miejscu 50 strażaków i 16 samochodów - informowali nas wczoraj strażacy. Chwilę później cały dach uległ zawaleniu. Ogień przedostał się również do części biurowej

Nasz fotoreporter wybrał się na Annopol, by zobaczyć co pozostało z hali. Ochrona szczelnie zamknęła dojście do budynku. Nawet z oddali widać jednak, że zawalił się dach nad częścią hali. Powybijane są również okna w części biurowej. W wielu miejscach widać powyginaną blachę. Pracownicy na pewno szybko nie wrócą do budynku. Być może konieczna będzie całkowita rozbiórka.

T-Mobile opublikowało oświadczenie dotyczące czwartkowego pożaru. Poniżej publikujemy jego fragment.

W wyniku pożaru, który miał miejsce wczoraj w pobliżu budynku T‑Mobile na warszawskim Annopolu, ucierpiała infrastruktura sieciowa oraz systemy niezbędne do świadczenia wielu usług i serwisów dla naszych klientów. Dzięki zabezpieczeniom stosowanym w naszym data center, pomimo krytycznych warunków w jakich znalazła się infrastruktura firmy, znaczną jej część przenieśliśmy do zapasowego centrum danych. Dzięki sprawnej pracy zespołów odpowiedzialnych za sieć i IT, w ciągu niespełna 12 godzin udało się przywrócić pełną sprawność niedziałających lub działających w ograniczony sposób usług mobilnych: połączeń głosowych, wiadomości SMS i transmisji danych.