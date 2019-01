Pożar na Annopolu. Płomienie objęły całą halę, akcja gaśnicza potrwa do rana [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kolizja u zbiegu Konstruktorskiej i Postępu. Dwa samochody zderzyły się w porannym szczycie [ZDJĘCIA]

Adam Konieczny

We wtorek 21 sierpnia ok. godz. 9 u zbiegu ulic Postępu i Konstruktorskiej doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Ponieważ jest to teren słynnego zagłębia biurowego na Mokotowie, w rejonie zaczęły tworzyć się spore korki. Szczegóły w artykule poniżej.