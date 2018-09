Pożar na Powiślu. Spłonął Sneaker Boyz, kultowy sklep z butami. Ewakuowano też pobliski hostel

Pożar na Powiślu. Spłonął Sneaker Boyz

Około godziny 3 w nocy doszło do pożaru przy ulicy Solec 50 na Powiślu. Spłonął sklep z obuwiem - Sneaker Boyz. Konieczna była również ewakuacja hostelu, który znajduje się nad lokalem. Strażacy ewakuowali w sumie 50 osób.

- O godzinie 2.40 otrzymaliśmy wiadomość o pożarze. Spalił się lokal usługowy, 50 osób z hostelu nad nim zostało ewakuowanych. Nikomu nic się nie stało. Policja objęła monitoring i zarządzi oględziny z udziałem biegłego. Dopiero wtedy można będzie stwierdzić, co było przyczyną pożaru - mówi nadkomisarz Robert Szumiata z Komendy Stołecznej Policji.

Swoją wersję podał również sklep, który zasugerował podpalenie. - Kochani...prosimy o wyrozumiałość. Niestety spotkała nas tragedia i nasz lokal został podpalony [pisownia oryginalna - red.] - napisali na swoim profilu na Facebooku. Sklep Sneaker Boyz został otwarty w czerwcu 2018 roku. Ekipa zajmowała się sprzedażą oraz customem obuwia. Miejsce to jest bardzo znane miłośnikom streetwearu.

Sprawę skomentował także pobliski i zaprzyjaźniony lokal Mr. Pancake. - Całym sercem jesteśmy z ekipą Sneaker Boyz i planujemy jak im pomóc, by wyszli z tego jeszcze silniejsi! Niebawem damy znać! Trzymajcie mocno kciuki!!! - napisali.

Na stronie zrzutka.pl zorganizowano już zbiórkę pieniędzy na odbudowę lokalu. - Wiem ile chłopaki włożyli pracy w to miejsce i wiem jak bardzo są w szoku po tym co się stało. SneakerBoyzi nigdy nie odmawiali nikomu pomocy dlatego proszę Was o wpłatę choćby złotówki - napisał twórca tej akcji. Przelew można wykonać pod poniższym adresem.