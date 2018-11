Pożar na Pradze. Policjanci uratowali troje ludzi z płonącego budynku. "Próbowali ogrzać się rozpalając ognisko"

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa tłumaczki języka rosyjskiego i ukraińskiego

q

Wrocławska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 67-letniemu Oleksandrowi P. Zdaniem śledczych to właśnie on dokonał zabójstwa 73-letniej Anny Ż., która była tłumaczem języków wschodnich – podał portal Onet.