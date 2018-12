Pożar na Żeraniu. 6 osób spłonęło w drewnianym budynku

Z informacji serwisu TVN Warszawa wynika, że do zaprószenia ognia doszło późną nocą, we wtorek 25 grudnia. W wyniku pożaru drewnianego baraku życie straciło 6 osób. Na miejsce tragedii skierowano 11 zastępów straży, a po nich policja oraz prokuratura, która badała do późnych godzin nocnych okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo, jak na razie, kto i dlaczego zaprószył ogień.

Było to jak do tej pory najtragiczniejsze zdarzenie w trakcie tegorocznych świąt. Strażacy interweniowali w ostatnich dniach ponad sto razy. 44 osoby odniosły obrażenia, jednak aż do wczorajszej nocy, wśród poszkodowanych nie było ofiar śmiertelnych.