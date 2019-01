Pożar w escapie roomie w Koszalinie. Tragedia na pomorzu. Czy pokoje ucieczek w Warszawie są bezpieczne?

Pożar w escapie roomie w Koszalinie

Przyczyny pożaru nie są znane. Służby wypowiadają się o nich bardzo ostrożnie. Według wstępnych i nieoficjalnych informacji mogło dojść do wybuchu butli gazowej. W tej sprawie trwa śledztwo. Na miejscu pracują biegli.

„Druzgocąca tragedia w Koszalinie. Pięć radosnych, wchodzących w życie Dziewcząt zostało z życia wyrwanych. Niech Pan Bóg ma swojej opiece Ich Rodziców i Najbliższych. RiP" – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Kondolencje rodzinom złożyli m.in. Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski i prezydent miasta Piotr Jedliński.

Czarne wstążki, żałoba

Koszalinianie jednoczą się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar. Przed budynkiem, w którym działał escape room już wczoraj wieczorem pojawiły się pierwsze znicze. W mediach społecznościowych mieszkańcy i przedstawiciele wielu instytucji publikują czarne wstążki. Prezydent Koszalina, zwołał w trybie pilnym miejski sztab kryzysowy. Zdecydował, że niedziela, 6 stycznia będzie dniem żałoby.

Pomoc prawna

Bezpłatną pomoc prawną rodzinom ofiar tragedii zaoferowała Okręgowa Rada Adwokacka. Jak zapewnił mec. Ryszard Bochnia, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie, prawnicy dyżurować będą przy telefonach już w najbliższy weekend. Rodziny mogą uzyskać pomoc pod numerami 509-123-611 i 601-726-280 (w godz. 9-18 w weekend) oraz w dni powszednie, dzwoniąc do Okręgowej Rady Adwokackiej (94) 342-34-42 (w godz. 9-14).

Zamiast orszaku modlitwa

Biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak odwołał zaplanowany na 6 stycznia Orszak Trzech Króli w Koszalinie. - Ta niewyobrażalna tragedia nie pozwala nam na radosne świętowanie. Chcemy również i w taki sposób wyrazić naszą solidarność z tymi, którzy cierpią – napisał w komunikacie. Jednocześnie zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy. W niedzielę, 6 stycznia, o godz. 12 w koszalińskiej katedrze będzie sprawował mszę św. w intencji ofiar i ich rodzin. Po eucharystii mieszkańcy przejdą na plac przed ratuszem na chwilę wspólnej modlitwy.

- Każda tragiczna śmierć jest niezwykle bolesna i trudno ująć w słowa to, co w takich momentach czuje serce. Chciałbym przekazać wyrazy mojej solidarności i bliskości duchowej z rodzinami ofiar. Jako pasterz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zginam kolana przed Bogiem i proszę Go o miłosierdzie dla tych, którzy ponieśli śmierć oraz dla ich bliskich – napisał biskup.