Pożar w Legionowie. Paląca się śmieciarka pędziła przez miasto. Podjechała pod Komendę

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zamieściła na swoim profilu na Facebooku niecodzienny wpis. Kierowca śmieciarki, w której zapaliły się śmieci sam przyjechał pod budynek strażnicy. Tam też strażacy ugasili pożar. "To, że praca w straży z każdym rokiem się zmienia to wiedzą wszyscy. Ale nikt nie spodziewał się, że pożary będą same do nas przyjeżdżać (...) Widok pędzącej przez miasto palącej się śmieciarki bezcenny" - żartują strażacy.

"To się nazywa praca szuka człowieka", "Prawie jak Ghost Rider", "To się sąsiedzi ucieszyli" - komentują użytkonicy Facebooka na profilu Komendy Straży Pożarnej w Legionowie.