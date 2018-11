Pożar w saunie. W płomieniach stanęło pomieszczenie klubu fitness na Targówku [ZDJĘCIA]

Pożary w Warszawie. Spłonęła sauna w klubie fitness na Targówku

Do niefortunnego zdarzenia doszło w minioną środę 21 listopada. Wówczas w godzinach popołudniowych trzy zastępy straży pożarnej walczyły z żywiołem ognia, który objął pobliże szatni w siłowni przy ul. Dalanowskiej. Okazało się, że płonęła sauna. Szczęściem w nieszczęściu można nazwać fakt, iż na siłowni ćwiczył akurat policjant po służbie - dzielnicowy z Targówka. To on jako pierwszy dostrzegł ogień, poinformował o tym obsługę obiektu, przeprowadził sprawną ewakuację, a następnie do przyjazdu strażaków samodzielnie próbował ugasić pożar. Jednostki strażackie dogasiły ogień oraz oddymili lokal. Aby to zrobić konieczne było wycięcie szyb w oknach siłowni.

Dzięki sprawnej akcji służb nikt z obecnych w budynku nie odniósł obrażeń. Niestety straty materialne, jakie poniosła siłownia szacowane są na około 80 tysięcy złotych. Jak na razie nie ustalono co mogło być przyczyną pożaru, jednak gdyby bazować na doświadczeniach z przeszłości, jako prawdopodobną można wskazać zwarcie instalacji elektrycznej. Tego typu usterka jest najczęstszym powodem pożarów saun, które zdarzają się niemal każdego roku w obiektach siłowni czy ośrodków wypoczynkowych na terenie całego kraju.

