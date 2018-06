Jak podaje Stowarzyszenie "Miasto Jest Nasze" nadal odczuwalne są skutki wielkiego pożaru w Wilanowie, który miał miejsce 23 maja 2018. Według eksperta, na którego powołują się członkowie stowarzyszenia, nad pobliskimi dzielnicami unoszą się toksyczne substancje. Dalsza część artykułu poniżej.

Przypomnijmy, że do pożaru doszło w nocy, 23 maja 2018. Wówczas w Wilanowie zapaliło się wysypisko śmieci przy ulicy Zawodzie. Na miejscu pracowało aż 40 jednostek straży pożarnej (o czym pisaliśmy : w tym artykule ).Jak informuje Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, skutki tego zdarzenia są dramatyczne także dla mieszkańców pobliskich dzielnic. "Nie tylko dramatycznie wzrosło stężenie pyłu PM10 w powietrzu, ale dostały się też do niego liczne toksyczne substancje: rakotwórczy benzen i jego pochodne: toluen, etylobenzen, styren, ksyleny, a także węglowodory wielopierścieniowe, jak benzoapiren" - czytamy w informacji opublikowanej na ich stronie. Członkowie organizacji podkreślają też, że w Warszawie jest wciąż za mało stacji pomiarowych, które na bieżąco analizują stan powietrza w stolicy. "Skutki pożaru dla jakości powietrza nad Wilanowem, Stegnami i Sadybą analizował dr Adam Turecki z Politechniki Białostockiej, publikując wyniki swoich badań w serwisie SmogLab. Dr Turecki bazował na danych pogodowych i pomiarowych. Warto zwrócić uwagę, że te ostatnie czerpał z prywatnych czujników Airly, bo w dzielnicach w pobliżu Siekierek nie ma ŻADNYCH urządzeń Inspektoratu Ochrony Środowiska… W całej Warszawie stacji pomiarowych jest bardzo niewiele – i jest to inwestycja, której od lat nie można się doprosić ani od miasta, ani województwa" - piszą dalej.Przypomnijmy, że trwa dochodzenie w sprawie przyczyny pożaru. W związku z tym, że w Polsce w ostatnim czasie doszło do wielu pożarów na wysypiskach śmieci, głos w tej sprawie zabrało też ministerstwo.Całą informację Stowarzyszenia MJN znajdziecie tutaj: