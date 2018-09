Pożegnanie Lata na Starych Bielanach 2018. Koncerty, konkursy i okazja do poznania historii dzielnicy [ZA DARMO]

W sobotę, 8 września o 14:00 rozpocznie się Pożegnanie Lata na Starych Bielanach. Na placu Konfederacji będzie rozbrzmiewać klimatyczna muzyka, która porwie publiczność do tańca. Będzie to okazja do integracji lokalnej społeczności, a zapewni to mnóstwo atrakcji przygotowanych przez organizatorów, bo prócz koncertów zaplanowano również inne ciekawe wydarzenia.

Na plenerowej scenie wystąpi formacja Bonanza, a do tańca zagra publiczności DJ Jerry. Odbędą się również konkursy z nagrodami, przygotowano animacje dla najmłodszych, a także atrakcje mające przybliżyć uczestnikom historię Bielan.

Po zmroku rozpocznie się pokaz archiwalnych zdjęć połączony z opowieścią varsavianisty Jarosława Zielińskiego. Potem zaprezentowany zostanie film „W blasku gazowych latarni”, podejmujący historię ostatniego latarnika i latarni między innymi z ulicy Płatniczej.

Impreza planowo skończy się o 22:00. Wstęp na nią jest całkowicie bezpłatny. Więcej szczegółów na facebookowej stronie wydarzenia. W galerii zobaczysz jak to wyglądało w jednej z poprzednich edycji.

Pożegnanie Lata na Starych Bielanach

Kiedy: Sobota, 8 września, 14:00-22:00

Gdzie: Plac Konfederacji

Cena: Bezpłatne