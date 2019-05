Poznaj liderów plebiscytu PRZEDSZKOLE NA MEDAL 2019

Co roku wielu rodziców szuka najlepszych placówek i nauczycieli, którym powierzą opiekę nad swoimi pociechami. Właściwego wyboru mogą pomóc dokonać rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola. To własnie oni, głosując w plebiscycie, wskażą najlepsze przedszkola i nauczycielki.

Plebiscyt prowadzony jest w dwóch etapach.

Pierwszy, prowadzony jest w ośmiu regionach Warszawy. Zwycięzcy w każdym z nich zmierzą się w warszawskim finale.

Głosowanie w pierwszym etapie trwa do 31 maja do godziny 20:30.

Wybierz kategorię i ZAGŁOSUJ: