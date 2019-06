Poznaliśmy laureatów Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Piotr Gliński odznaczył wybitnych artystów i ludzi kultury

12 czerwca w Teatrze Narodowym wręczone zostały Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Polska kultura stoi wybitnymi artystami, osobowościami, talentami. Dziś jest okazja, aby im podziękować - mówił minister Piotr Gliński.

Nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to jedno z najbardziej prestiżowych odznaczeń dla artystów w Polsce. Co roku przyznawana jest twórcom, których działalność szczególnie przyczynia się do rozwoju, upowszechniania i ochrony polskiej kultury.

Nagrody MDiKN przyznawane są od 1997 r., a ich laureatami zostało już wielu wybitnych polskich artystów, m.in. Tomasz Bagiński, Olga Tokarczuk, Stanisław Barańczak, Tomasz Kot, Paweł Pawlikowski, Stanisława Celińska czy Wojciech Smarzowski. Uhonorowane mogą zostać również instytucje, fundacje czy portale internetowe. Laureaci otrzymują dyplom, statuetkę oraz nagrodę finansową.

W tegorocznej gali wręczenia nagród Ministra Kultury w Teatrze Narodowym uczestniczyło wielu wybitnych polskich artystów, a także m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński i dyrektor współorganizującego wydarzenie Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski. Wydarzenie uświetniły występy Orkiestry Jana Stokłosy i zespołu Bass Astral x Igo, którzy wykonali utwory zainspirowane twórczością Stanisława Moniuszki i Krzysztofa Komedy.

Środowa gala rozpoczęła się odczytaniem listu, który do zgromadzonych w Teatrze Narodowym artystów skierował prezydent Andrzej Duda.