Praca marzeń w Warszawie. Fabryka Wedla szuka testerów czekolady. Rusza rekrutacja

Praca w fabryce czekolady E. Wedel - szukają degustatora

Na czym polega praca testera produktów E. Wedla? Trzy razy w tygodniu (od wtorku do czwartku) należy pojawiać się w siedzibie Wedla na warszawskiej Pradze. Tam w godz. 12-16.30 trzeba będzie wykonywać żmudną pracę degustatora wedlowskich produktów, czyli po prostu jeść słodycze i mówić co się o nich sądzi.

Jeżeli ktoś nie czuje się wystarczająco zachęcony, przypominamy wybrane produkty z których słynie marka E. Wedel: kultowy Torcik Wedlowski, niebiańsko lekkie Ptasie Mleczko®, wyrazisty baton Pawełek czy legendarna wedlowska czekolada w tabliczkach (zarówno gorzka, jak i mleczna, z dodatkami lub bez). To jednak nie wszystko – oferta E. Wedel to także cukierki, żelki czy kremy do smarowania.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą mieć udział w historii naszej firmy trwającej już od prawie 170 lat. Przy opracowywaniu receptur naszych produktów najważniejsze są dla nas dwie rzeczy: najwyższa jakość i satysfakcja konsumentów. Na barkach degustatorów spoczywa więc duża odpowiedzialność za uciechę podniebień wszystkich amatorów słodyczy w kraju – mówi Magdalena Kołodziejska, Kierownik Komunikacji Marketingowej LOTTE Wedel.

Aby wziąć udział w rekrutacji do panelu sensorycznego w E. Wedel, należy w dniach 22 – 24 października zadzwonić pod numer telefonu: 22 349 14 14 i uzasadnić swoją kandydaturę.