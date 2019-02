Praca w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Praca marzeń? Można zarobić nawet 120 zł za godzinę

Praca na wakacje w Warszawie? LOT proponuje pieniądze, doświadczenie i... darmowe bilety do dowolnego miejsca na świecie

Pieniądze, doświadczenie i co najważniejsze: darmowy bilet w dwie strony do jednej z ponad stu destynacji - to propozycja LOT-u dla młodych osób szukających pracy na wakacje w Warszawie. Rekrutacja właśnie ruszyła! Więcej informacji poniżej.