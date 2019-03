Praca w USA. W hotelu MDM odbędą się Amerykańskie Targi Pracy Wakacyjnej

PRACA W USA

Decyzja o wyjechaniu do Stanów Zjednoczonych na stałe to bardzo poważna decyzja. Jest ona kosztowna i często oznacza zerwanie z dotychczasowym życiem w Polsce. Dlatego Amerykańskie Targi Pracy Wakacyjnej to idealna okazja, żeby zapoznać się z krajem, tamtejszym rynkiem prac i przekonać się, czy spełnienie "amerykańskiego snu" jest możliwe.

Dla kogo są Targi Pracy Wakacyjnej w USA?

dla studentów dziennych, zaocznych, wieczorowych, oraz doktorantów

dostępnych w trakcie wakacji międzysemestralnych na uczelni, czerwiec - wrzesień

z komunikatywną znajomością języka angielskiego

jadących w pojedynkę i ze znajomymi

chcących już 15 marca podpisać kontrakt i zapewnić sobie miejsce na lato w Stanach

bojących się jechać i podróżować samemu - na targach będzie 285 studentów z całego kraju

preferujących rozmowę kwalifikacyjną na żywo z prawdziwym Amerykaninem, niż online na skype

Amerykańskie Targi Pracy Wakacyjnej w Warszawie

Targi odbędą się w piątek 15 marca w hotelu MDM.

Targi oficjalnie rozpoczynają się o godz. 10. Na miejscu będzie można porozmawiać z pracodawcami, a także ze studentami, którzy skorzystali z możliwości wakacyjnej pracy w USA w zeszłym roku. Na pewno chętnie podzielą się wrażeniami i udzielą potrzebnych wskazówek.

Co ważne, z targów można już wyjść z podpisanym kontraktem na pracę w Stanach Zjednoczonych! Na targi trzeba się wcześniej ZAPISAĆ. Jest to związane z zasady programu Summer Work and Travel na wizie kategorii J1.

