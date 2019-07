Praca, Warszawa 2019. Rekordowa liczba ogłoszeń o pracę. Kto jest poszukiwany najbardziej? [RAPORT]

Pewne rzeczy na rynku pracy pozostają niezmienne: handel, obsługa klienta, IT i finanse to branżę, które posiadają najwięcej ofert pracy dla specjalistów. Najwięcej ogłoszeń o pracę pojawiało się w pierwszym półroczu 2019 w branży finansowej, handlu B2C [nazwa relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami indywidualnymi - przyp. red.] oraz w branży produkcyjnej. Co ciekawe, znacząco zwiększyła się liczba ofert pracy dla pracowników fizycznych, bo aż o 43% w stosunku do ubiegłego roku. Stażystów poszukiwano najczęściej w branży FMCG [produkty szybko zbywalne, jak art. spożywcze czy środki chemiczne], a kierowników – w handlu B2C.

Ponad jedna trzecia ofert pracy (34%) ofert dla specjalistów IT pochodziła z woj. mazowieckiego.

