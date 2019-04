Praca zdalna z Office 365. Jak pracować nie będąc przy biurku?

Chcesz jajka? Zaadoptuj kurę. Małżeństwo z Warszawy znalazło sposób na nietypowy biznes

Zaadoptuj kurę, nadaj jej imię i co miesiąc odbieraj jajka z dostawą do domu. Genialnie prosty sposób na biznes zyskał grono klientów. I to nie tylko w stolicy!