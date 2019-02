Prace domowe w Warszawie zostaną zakazane? Rodzice przynoszą do szkoły oświadczenia i straszą nauczycieli

Za i przeciw

Zdania na ten temat są podzielone. "Super! Dochodzimy do absurdu!!" pisze Da Sa na grupie facebookowej "Ja, nauczyciel", a pani Ewa stwierdza: "O tym czy zadawać pracę domową powinien zadecydować nauczyciel. Oczywiście powinniśmy dostosować metody nauczania do obecnych czasów. Zajęcia powinny być ciekawe. Ale niestety nie wszyscy uczniowie są w stanie tylko podczas lekcji opanować niezbędne wiadomości lub umiejętności". Tomasz podkreśla: "Mam wrażenie, że trafiłem w środek wojny: nauczyciele-rodzice".

Co ciekawe, ten rewolucyjny model nauczania już się sprawdza. Prace domowe w szkole nr 323 na warszawskim Ursynowie zadaje się tylko, jeśli dziecko lub rodzic sami zgłoszą taką potrzebę. Jego pracownicy są przekonani, że szkoła powinna przygotowywać uczniów do życia, a nie tylko zmuszać do wkuwania materiału na pamięć. Uważają, że jeśli lekcja jest dobrze zaplanowana, jest czas na taką ilość ćwiczeń, by zapamiętać cały materiał.

A wam jak podoba się ten pomysł?