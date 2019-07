Pracowite dni Ekopatrolu. Mały jeżyk, pustułka, koziołek i kot uratowani przez strażników w Warszawie

Ptak był osowiały i miał kontuzję lewej łapki. Pustułka była zaobrączkowana i na czas leczenia trafiła do Ptasiego Azylu - czytamy na stronie Straży Miejskiej w Warszawie.

Pierwsze zgłoszenie, które otrzymał Ekopatrol, dotyczyło małego kota perskiego . Zwierzę znalazł w krzakach jeden z mieszkańców Białołęki podczas niedzielnego spaceru. Zaopiekował się nim i wezwał Ekopatrol. Strażnicy po przybyciu na miejsce stwierdzili, że kotek jest wychudzony, ale nie jest ranny i niestety nie posiada czipa. Został bezpiecznie przetransportowany do schroniska Na Paluchu.

Mały jeżyk uratowany

Natomiast około godziny piętnastej strażniczka i strażnik z Ekopatolu otrzymali pilne zgłoszenie z ulicy Kochanowskiego. Dotyczyło ono jeża, który wpadł do okienka piwnicznego i nie był w stanie sam z niego wyjść.

Strażnicy po przybyciu na miejsce natychmiast przystąpili do działania. Zlokalizowali jeża, wydobyli go z pułapki, w którą wpadł i wstępnie zbadali. To był mały i jeszcze bardzo młody jeżyk. Na szczęście nie był ranny.

Był bardzo milutki i skory do zabawy. Sami strażnicy byli zdziwieni zachowaniem malutkiego, ale jednak dzikiego zwierzęcia, które wcale nie okazywało lęku przed ludźmi - czytamy na stronie Straży Miejskiej.

Ekopatrol bezpiecznie przetransportował jeża do Lasów Miejskich - gdy podrośnie wróci do środowiska naturalnego.

