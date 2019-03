Pracownia edukacyjna EduLab. Niezwykły projekt na Woli [ZDJĘCIA]

Nowy projekt firmy Samsng

Wspieranie rodziców oraz nauczycieli w świadomym i bezpiecznym wprowadzaniu dzieci w świat nowych technologii. To główne cele Samsung EduLab, które już wkrótce otworzy się na warszawskiej woli. Ale to nie wszystko. Uczniowie otrzymają tam wiedzę niezbędną do prawidłowego rozwoju kompetencji cyfrowych. Wszyscy – uczniowie, rodzice i nauczyciele – będą mogli wzajemnie wymieniać się doświadczeniami i pracować na wspólny cel.

Innowacyjna przestrzeń edukacyjna firmy Samsung to pracowania wyposażona w najnowsze rozwiązania technologiczne. Znajdzie się tam tablica interaktywna Samsung FL!P, tablety, smartfony oraz gogle VR. Wszystkie te produkty będą wykorzystywane w codziennej pracy.

EduLab to także różnego rodzaju działania, takie jak lekcje otwarte czy szkolenia dla kadry pedagogicznej. Rodzice z kolei będą mogli wziąć udział w cyklu warsztatów, dotyczących korzystania z narzędzi cyfrowych.

Wszystkie zajęcia będą odbywać się przy wsparciu psychologów zajmujących się tematyką rozwoju dzieci oraz wpływem nowych technologii na codzienne funkcjonowanie człowieka.

Oficjalne otwarcie laboratorium z udziałem przedstawicieli m.st. Warszawy już 5 marca w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima na Woli