Pracownicy restauracji La Tomatina wyzyskiwani? Niepokojące wieści z lokalu

Poważne problemy La Tomatina?

La Tomatina. Włoska restauracja w samym centrum miasta. Przystępne ceny, bogate menu. Smaczne dania. Ale to - jak przekonuje autor postu na facebookowym fanapage'uCzarna lista - gastronomia - Warszawa - koniec zalet lokalu. Jak pisze, wszyscy pracownicy lokalu pracują bez umów. Za najmniejsze przewinienie albo nawet pod byle pretekstem otrzymują kary pieniężne.

"Począwszy od starego lokalu, który naprawdę nadaje się do remontu, co właściciela nie zbyt obchodzi. Nikt z osób tam pracujących nie ma umowy. Żadnej kompletnie. Wszyscy pracują na czarno" - czytamy w poście, a jego autor dodaje: Trzy gwiazdkowa opinia na Facebooku? Kara -50 zł dla całego personelu pracującego danego dnia, kiedy była wystawiona opinia.

Z dalszej relacji autora postu wynika, że za niedziałający telefon karę ponosi osoba odpowiedzialna za odbieranie połączeń. Kolejna kara za rzekomo nieumyte okna. "Kary lecą za wszystko, zwłaszcza tydzień przed „wypłatą”, byleby tylko zapłacić każdemu pracownikowi minimum 100 zł. Każdemu odradzam to miejsce do pracy. Ciągły stres o co tym razem pan Michał się przyczepi przez swoje znerwicowanie sprawami prywatnymi" - czytamy na fanapage'u Czarna lista - gastronomia - Warszawa.

