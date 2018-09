Pracownie projektowe w Warszawie: sprawdź jaką wybrać!

Czym zajmują się pracownie projektowe?

W momencie kiedy zrodzi się wizja, jej realizacja musi zostać poprzedzona kilkoma etapami. Biura zwane pracowniami projektowymi zrzeszają architektów z odpowiednim doświadczeniem. Wspomniane osoby doskonale wiedzą, jak urzeczywistnić pomysły swoich klientów. Na samym początku naturalnym posunięciem jest udanie się na miejsce potencjalnej budowy.

Wstępne oględziny pozwalają stworzyć pierwsze rzuty i zarys projektu. Wówczas można także oszacować jaki budżet będzie potrzebny na realizacje planów oraz jak długo potrwają prace budowlane. Jednakże nie można do nich przystąpić, zanim nie uzyska się stosownego pozwolenia. Stąd też biuro architektoniczne zobligowane jest do wykonania Projektu Budowlanego (PB) na podstawie którego uzyskuje Pozwolenie na Budowę (PnB).

Rola architektów nie kończy się w momencie rozpoczęcia prac przez firmę budowlaną. To właśnie ich zadaniem jest nadzorowanie wszelkich prowadzonych prac. Ponadto wspomniane czynności oceniane są pod kątem zgodności z obowiązującym prawem budowlanym. Przygotowywane na bieżąco przez projektantów specyfikacje muszą brać pod uwagę kolejność wykonywania poszczególnych robót.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy architekta?

Próby załatwiania wszystkiego, co tylko możliwe na własną rękę nie zawsze zdają się dobrym pomysłem. Pozorne oszczędności mogą przysporzyć nam wielu problemów i lepiej mieć tego pełną świadomość. Korzystając ze wsparcia pracowni architektonicznej, od samego początku będziemy na dobrej drodze, by jak najszybciej uporać się z kolejnymi etapami poprzedzającymi, a następnie z samą budową.

Fachowa wiedza, jaką dysponują architekci, pozwala im znacznie szybciej obracać się w gąszczu obowiązujących lub mających wkrótce obowiązywać przepisów z zakresu prawa budowlanego. Tym sposobem opierając się na zaleceniach specjalistów, oszczędzimy sobie wielu niepotrzebnych nerwów. Ewentualne poprawki mogą nas niekiedy kosztować ogromne sumy i nikt nie chciałby ponosić wydatków z tego tytułu.

Zakładając, że chcemy, aby wszystko zostało dopracowane na ostatni przysłowiowy guzik, lepiej, żeby każdy projekt budowlany, zarówno ten mniejszy, jak i większy powstał z ręki wyspecjalizowanych architektów (Projekt budowlany może wykonać tylko architekt). Późniejszy nadzór tych osób pozwala wychwycić ewentualne zaniedbania ze strony podwykonawców i pokierować prace na właściwe tory.

Kiedy architekt jest niezbędny?

Po zdecydowaniu się na zakup gotowego projektu budowlanego nie powinniśmy popadać w przesadny optymizm. Projekt taki wymaga dalszych uzgodnień z organami administracji publicznej i dopasowania do konkretnej działki tzw. adaptacja. Przeniesienie wspomnianego projektu na określony grunt wcale nie musi być proste i oczywiste.

Doświadczeni architekci szybko dostrzegą ewentualne luki, czy też obszary wymagające zmian. Dokonując ewentualnych korekt, będą w stanie dopasować określony projekt na wybranej przestrzeni. To tylko jeden z powodów decydujących o tym, że nie sposób obejść się bez tych specjalistów niezależnie od skali projektu.

Poprawna, czyli wolna od błędów i zgodna z obowiązującym stanem prawnym dokumentacja to podstawa, jeżeli planujemy już teraz ruszyć z pracami budowlanymi. Nie miejmy więc oporów, by udać się w celu jej stworzenia do studia projektowego. Tylko to gwarantuje nam, że dokumentacja będzie zgodna ze wszelkimi wymogami.

Pracownie projektowe dla klientów biznes

Najbardziej wymagająca grupa kontrahentów istotnie ma prawo wymagać więcej. Wśród działających pracowni projektowych w Warszawie nie brakuje podmiotów będących w stanie sprostać najwyższym oczekiwaniom ze strony klientów. Wspomniane firmy zatrudniające w swoich szeregach doświadczonych architektów oraz specjalistów z branży budowlanej i instalacyjnej są gotowe podjąć się realizacji zaawansowanych projektów.

Żeby przekonać się o sile studia projektowego, z pewnością dobrze zerknąć na jego portfolio. W przypadku pracowni TrzyTrzecie Architekci doskonale widać, że powierzono jej wykonanie niezwykle złożonych zadań. Efekty wykonanych prac mówią same za siebie. Zespół tychże architektów z Warszawy jest gotów na wyzwania, także te dotyczące niezwykle awangardowych projektów. To właśnie do firm takich jak TrzyTrzecie Architekci powinni zwracać się klienci biznesowi zorientowani na osiągnięcie określonych celów.

Ostateczny wybór studia projektowego w żadnym razie nie może być dziełem przypadku. Pamiętajmy, że powierzając tak odpowiedzialne zadanie najlepiej postawić na wykwalifikowanych architektów. Postępując w ten sposób, otrzymujemy gwarancję wykonania wszelkich niezbędnych czynności zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa.